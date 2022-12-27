تجاوباً مع “الأرصاد”.. “تعليم ظهران الجنوب” يعلق الدراسة الحضورية بتهامة اليوم

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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، عن تعليق الدراسة حضورياً لليوم الثلاثاء، في مدارس قطاع تهامة “الغول والغايل والمسنى وقاعة والدافعة وقرض والجربة”، وذلك تجاوباً مع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد.
وتفصيلاً، أوضحت إدارة التعليم أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية، ليوم الثلاثاء، في جميع مدارس قطاع تهامة، وستكون الدراسة عن بُعد، وذلك عبر منصة “مدرستي” للطلاب والهيئة الإدارية والتعليمية بالمدارس.