تجاوباً مع “الأرصاد”.. “تعليم ظهران الجنوب” يعلق الدراسة الحضورية بتهامة اليوم

وتفصيلاً، أوضحت إدارة التعليم أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية، ليوم الثلاثاء، في جميع مدارس قطاع تهامة، وستكون الدراسة عن بُعد، وذلك عبر منصة “مدرستي” للطلاب والهيئة الإدارية والتعليمية بالمدارس.