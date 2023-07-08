تجريبيا.. الهلال يستعرض بسداسية لاندسكرون

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اكتسح فريق الهلال الاول لكرة القدم نظيره لاندسكرون النمساوي بنتيجة «6-0» في مباراة تجريبية هي الأولى لمدربه البرتغالي خورخي خيسوس خلال معسكره الجاري في النمسا ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات للموسم الرياضي الجديد.

وعاد البرتغالي خيسوس إلى تدريب الأزرق بعد أكثر من 4 أعوام، وتحديداً منذ إقالته في 31 يناير 2019.

وتقدم الفريق الهلالي بنظيف في الشوط الأول عن طريق صالح الشهري، وأضاف 5 أهداف أخرى في الشوط الثاني، بواسطة عبدالله الحمدان “هدفين”، وسالم الدوسري، ومحمد القحطاني، وعبدالله رديف.

وتنتظر الفريق العاصمي 3 مواجهات تجريبية أخرى في المعسكر الحالي الذي يستمر حتى 20 يوليو الجاري، حيث يواجه جوريكا البلغاري الإثنين المقبل، تليها مباراة ولفسبرجر النسماوي الجمعة المقبل، وأخيراً لقاء دينامو كييف الأوكراني، الأربعاء بعد المقبل.

ويستعد الأزرق لموسم جديد حافل بالتحديات بداية من بطولة كأس ملك سلمان للأندية التي تنطلق في الـ27 من الشهر الجاري، ومرورا بدوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.