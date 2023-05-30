«تجريبيا» فرنسا تلاقي ألمانيا في سبتمبر

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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، أن المنتخب الأول، سيلاقي نظيره الألماني في مباراة تجريبية، 12 سبتمبر المقبل، في دورتموند، وذلك قبل أقل من عام على استضافة الأخيرة لكأس أوروبا 2024.

وتلعب المباراة على ملعب «سيجنال إيدونا بارك» الخاص بنادي بوروسيا دورتموند، بعد 5 أيام من استقبال فرنسا لجمهورية أيرلندا في الـ7 من الشهر ذاته على ملعب «بارك دي برانس» في تصفيات كأس أوروبا 2024.

والتقى المنتخبان الفرنسي والألماني للمرة الأخيرة، 15 يونيو 2021، في ميونيخ خلال كأس أوروبا الأخيرة، وفازت فرنسا 1-0 ضمن افتتاح الدور الأول.



وتخوض فرنسا تجريبيا، مرة أخرى في 17 من أكتوبر ضد اسكتلندا في مدينة ليل، قبل استضافة جبل طارق في التصفيات القارية في، 18 نوفمبر المقبل، على ملعب فرنسا في سان دوني بضواحي العاصمة باريس.