‏تجمع الحدود الشمالية الصحي يطلق حملة توعوية تطوعية لتثقيف الصائمين في عرعر خلال شهر رمضان المبارك

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‏ ‏أطلق تجمع الحدود الشمالية الصحي الحملة التوعية التطوعية “صم بصحة” والتي تساهم بدور مهم وفعال في توعية الصائمين من خلال تواجد فرق الحملة في عدة مواقع داخل مدينة عرعر خصوصاً مخيمات الأفطار والحدائق العامة ومضامير المشاة والمولات وبدأت الحملة اعمالها مع أول يوم في شهر رمضان المبارك بمتابعة من الريئس التنفيذي للتجمع الدكتور مروان اليحيى .

ويقدم الأطباء والطواقم الطبية خدمات فحص العلامات الحيوية قبل وبعد الإفطار في مخيم المساعدية ومصلى العيد والفنادق كما تشارك الحملة بأربعة أركان داخل عرعر مول لنفس الغرض وتوعية مرتادي المول بالصيام والإجابة على الاسئلة الطبية ذات العلاقة التي قد تواجه الصائمين خصوصاً كبار السن والمرضى المزمنين .

يذكر أن الحملة تستمر طيلة شهر رمضان المبارك ويشارك فيها عدد من المتطوعين الصحيين الذين سجلوا مشاركتهم عبر منصة التطوع الصحي .