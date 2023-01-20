تجمع الرياض الصحي الأول يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن توفر وظائف شاغرة عبر بوابة توظيف تجمع الرياض الصحي الأول، لعدة تخصصات ، وذلك وفقاُ للتفاصيل التالية:
– أخصائي قيادي مالي
المؤهلات و الخبرات:
- حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة أو إحدى التخصصات المماثلة.
- يفضل أن يكون حاصلاً على شهادة محاسب مالي معتمد (CPA / CMA / CA).
- يفضل أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في المحاسبة أو إدارة الأعمال.
- أن تكون لديه 10 سنوات من الخبرة في المحاسبة المالية، منها 5 سنوات على مستوى إشرافي.
المهام الوظيفية:
- المشاركة في تحديد وتطوير ودعم إستراتيجيات المستشفى من المنظور المالي، وإعطاء الاستشارات والتوصيات بذلك، والمناقشة مع اللجان والإدارات المعنية.
- الإشراف ومتابعة تنفيذ المبادرات المالية بالتعاون مع الإدارة الإستراتيجية.
- إعطاء الدعم الكافي لمدراء الإدارات المالية من الناحية الفنية والإدارية وتذليل أي صعوبات لتحقيق الأهداف الموضوعة للإدارات المالية.
- دعم أعمال الإدارات المختلفة بالمستشفى من خلال توفير وتنظيم الاعتمادات المالية السنوية.
- قيادة عملية التخطيط المالي وخلق فرص للحصول على عائدات مالية أو فرص لخفض التكاليف التشغيلية.
- المساهمة الفعالة في مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات وأنظمة الإدارة التنفيذية للشئون المالية.
- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية في الوقت المناسب بالتنسيق مع الإدارة العليا.
- الإشراف على إعداد تقارير التحليل المالي وتقارير الميزانية لتقديمها لإدارة المستشفى.
- المتابعة والإشراف على تحصيل الإيرادات والمستحقات، والتأكد من تسوية جميع الالتزامات القائمة على المستشفى.
- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بأنشطة الإدارة التنفيذية للشئون المالية وتقديمها إلى الإدارة العليا للمستشفى.
- العمل على خلق بيئة عمل مبنية على الثقة والاحترام والعمل الجماعي والابتكار.
- الإشراف على تقييم وتدريب موظفي الإدارة في الأقسام المختلفة.
- التأكد من التزام الموظفين بجميع السياسات والإجراءات المالية للمستشفى وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق ذلك.
رابط التقديم
وللتقديم على وظائف وزارة الصحة؛ خلال الفترة الموضحة أعلاه، عبر بوابة التوظيف الرسمية لتجمع الرياض الصحي الأول: (اضغط هنا).