تجمع الرياض الصحي الأول: 4 خطوات لعلاج التأتأة

وقال تجمع الرياض الصحي الأول، عبر تويتر، أنه على الرغم من وجود أدوية تثبت فعاليتها في العلاج؛ لكنه هناك مجموعة متنوعة من العلاجات والمهارات والمتاحة والفعالة، التي يمكنها مساعدة المصاب.