“تجمع الرياض2” يقيم ورشة عمل ” جراحات قاع الجمجمة المتقدمة الرابعة”

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أقام تجمع الرياض الصحي الثاني ممثلاً بمختبرات التدريب الجراحي والتشريح بمركز المحاكاة “STARS” بالتعاون مع اللجنة الأكاديمية في الجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب ورشة عمل بعنوان “جراحات قاع الجمجمة المتقدمة الرابعة” التي تعتمد على التدريب الجراحي المخبري على العينات البشرية؛ بمشاركة نخبة استشاريين جراحة المخ والأعصاب في المملكة.

وأوضح “تجمع الرياض الصحي الثاني”؛ أن الورشة تهدف إلى التدريب الجراحي والأعصاب للوصول إلى مناطق أسفل المخ أو ما يسمى قاع الجمجمة؛ ولفت إلى أنها تستخدم العينات البشرية بشكل أخلاقي لمحاكاة العمليات الجراحية المعقدة؛ بحيث أنه يتم العمل على عينات حقيقية وواقعية.

وأشار إلى أن الجراح المبتدئ يتدرب على نواحي التشريح الدقيق لجسم الإنسان في قاع الجمجمة؛ بحيث يتعلم التفاصيل الدقيقة التي تجعل جراحة المخ والأعصاب من أدق العمليات الجراحية ؛ويحصل أثناء تدريبه على توجيه مباشر من كبار الاستشاريين.

وقال تجمع الرياض الصحي الثاني: “هدفنا تمكين التدريب عبر إنشاء مختبر متكامل أكاديميا وإكلينيكيا وتقنياً و اداريا و أخلاقيا”.