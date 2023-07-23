تجمع الشرقية الصحي يختتم مبادرة “بالمحبة نحمي أطفالنا”

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اختتم تجمع الشرقية الصحي ممثلًا بلجنة الحماية من العنف والإيذاء وإدارة الصحة النفسية والاجتماعية أمس، مبادرة “بالمحبة نحمي أطفالنا” بمشاركة أكثر من 14 جهة حكومية وخاصة، وذلك في مجمع الراشد في محافظة الخبر.

وهدفت المبادرة التي استمرت لمدة يومين، إلى التعرف على مفهوم العنف والإيذاء الأسري وأشكاله المتعددة، الذي قد يقع على الطفل أو ممن حوله مما ينشئ بيئة عائلية غير صحية بدنيًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا، وتسليط الضوء على مستجدات الأنظمة والقوانين التي عززت مكانة المرأة والطفل وحقوقهم وتمكينهم من عيش حياة كريمة.

وأوضحت رئيس لجنة الحماية من العنف والإيذاء في تجمع الشرقية الصحي سلمى العالي، أن الفعاليات ركزت على أهم الطرق لاكتشاف الحالات المعنفة وطرق مساعدتها من خلال قنوات التبليغ المختصة، وإشراك جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الصحية أو التعليمية التي تندرج تحت نطاق رعايتها الطفولة وتعزيز مفهوم الأمان الأسري والطفولة، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الجهات وإسهاماتها في مساعدة الأطفال لضمان حقوقهم وحمايتهم منها: وحدة الحماية الاجتماعية، وبرامج اضطرابات النمو، وعيادات الصحة النفسية والاجتماعية.