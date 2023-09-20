تجمع الشرقية الصحي يفعل خدمة “العناية المركزة عن بعد” في رأس تنورة

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فعّل تجمع الشرقية الصحي ممثلًا بالطب الافتراضي، خدمة العناية المركزة عن بعد “Tele-icu” في مستشفى رأس تنورة العام، حيث تُعد أول منشأة تابعة له تفعّل هذه الخدمة؛ وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

وأوضح تجمع الشرقية أن الخدمة تقدم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع الطبيب الاستشاري المناوب من خلال نقل حي ومباشر، وذلك سعيًا للإسهام في رفع جودة العلاج في المستشفيات الطرفية، حيث أن الخدمة لا تتطلب حجز المواعيد، مبيناً أنه سيتم تفعيل هذه الخدمة في 3 مستشفيات أخرى في الأيام المقبلة، وذلك بالتعاون مع الفريق المركزي لاستشارات العناية المركزة.