تجمع الشرقية الصحي يُنظم ملتقى عن برامج التطعيم وسرطان الفم

المناطق_واس

نظم تجمع الشرقية الصحي ممثلاً بإدارة الطب الوقائي أمس، ملتقى لمناقشة مستجدات برامج التطعيم، وبرنامج التحصين ولقاح الحزام الناري، استهدف الممارسين الصحيين، والمنسقين والمشرفين والعاملين في برنامج التحصينات الموسع من أطباء وتمريض بجميع قطاعات بالمنطقة الشرقية.

وناقش الملتقى المحاور المتعلقة باللقاحات والمستجدات التي تحسن مسار الرعاية الصحية في المملكة، وتحقيق وقاية المجتمع وتوعية المواطنين والمقيمين للمبادرة بأخذ اللقاحات التي تساعد بإذن الله تعالى في الوقاية من كثير من الأمراض المُعدية، وتقليل معدلات الإصابة بها.

من جانب آخر اختتمت إدارة مسار خدمات طب الأسنان في التجمع حملة تطوعية للتوعية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الفم تحت عنوان ” فحصك اليوم أمانك غدًا”، استمرت 3 أيام، استفاد منها أكثر من 770 مستفيداً.

واشتملت الحملة على عدة أركان منها طرق العناية بالفم، مفهوم سرطان الفم وأسبابه، طرق الفحص الذاتي، أهمية الفحص المبكر، والعيادة المتنقلة.