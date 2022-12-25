تجمع القصيم الصحي يحصل على اعتماد “سباهي” لمركز صحي الدحلة بمحافظة الرس

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حصل تجمع القصيم الصحي على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية” سباهي”، لمركز الرعاية الصحية الأولية بالدحلة التابع لمحافظة الرس، وبتحقيق هذا الإنجاز الجديد يرتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية الحاصلة على اعتماد “سباهي” بمختلف محافظات منطقة القصيم إلى 53 مركزًا معتمدًا.

وأكد التجمع أنه يسعى لتحقيق جميع مكوناته الطبية ومنشآته الصحية للاعتمادات المحلية والدولية والارتقاء بجودة كافة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرًا إلى أن حصول المركز الصحي للاعتماد جاء بعد تحقيقه للمتطلبات الأساسية وفق النسب المحددة في معايير التقييم الشامل، بالإضافة إلى المحافظة على مستويات السلامة والرعاية الصحية الأولية، بما يتوافق مع ضوابط واشتراطات أنظمة الجودة بشتى جوانبها، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في تعزيز ثقة المرضى بنوعية ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة لهم.

وتأتي هذه النجاحات المتميزة في إطار تنفيذ تجمع القصيم الصحي مصفوفة متكاملة من خطط التأهيل ومشاريع التحسين وتطوير للخدمات الصحية في مختلف المنشآت الطبية ومراكز الرعاية الأولية بالمنطقة وفق أفضل النظم البرمجية المحلية والدولية، بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول الصحي ومستهدفات الرؤية.