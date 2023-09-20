تجمع القصيم الصحي يحصل على اعتماد “سباهي” لمركز صحي رفائع اللهيب بمحافظة الرس

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حصل تجمع القصيم الصحي على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” لمركز صحي “رفائع اللهيب” بمحافظة الرس، وذلك بعد اجتياز المركز مرحلة التقييم الكامل وإجراءات الفحص الشامل، والتأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات الأساسية لتقديم الخدمات الصحية و الالتزام بتوفير وتطبيق مواصفات الجودة لرعاية وسلامة المرضى.

وأشار التجمع إلى أنه بتحقيق هذا المنجز الجديد يرتفع عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية في التجمع الحاصلة على الاعتماد من المركز السعودي “سباهي” إلى 78 مركزاً صحياً، مؤكداً أن هذا الاعتماد يضاف إلى سلسلة متواصلة من الإنجازات المكتسبة في مجال تنفيذ برامج التطوير والتحسين للخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

ولفت إلى أن منح شهادة الاعتماد للمراكز الصحية يشير إلى مدى الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية والرعاية للمستفيدين بجميع مستوياتها ،بحيث تتماشى مع الاشتراطات التي وضعها “سباهي CBAHI”، وتتوافق مع المعايير الدولية للحصول على مثل هذه الاعتمادات، منوهاً بأن هذه الإجراءات لها دور فاعل في تعزز ثقة المرضى بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ويولي تجمع القصيم الصحي أهمية كبيرة بمعايير الجودة وتطوير مضامينها والتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمراجعين في جميع منشآته ومرافقه الصحية، تماشياً مع مبادرات برنامج التحول الصحي ومستهدفات رؤية المملكة 2030.