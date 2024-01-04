تجمع القصيم الصحي يحقق التميز ويفوز بجائزة برنامج وازن لعام 2023

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فاز تجمع القصيم الصحي بجائزة التميز في برنامج وازن للعام المنصرم 2023، وهو أحد برامج مؤشرات الأداء بوزارة الصحة ممثلة بالوكالة العلاجية ، الذي يعتمد على بطاقة الأداء المتوازن لقياس إنجاز الأهداف الإستراتيجية لمستشفيات الوزارة.

جاء ذلك خلال إعلان وتكريم الفائزين ضمن فعاليات ملتقى وازن الرابع الذي أقيم اليوم ، في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض.

وأوضح التجمع أن عدداً من مكوناته ومنشآته الطبية حققت التميز والنجاح في مختلف الأنشطة ، حيث حصل مستشفى الرس العام ومستشفى الملك سعود بعنيزة على الأفضلية وفازا بالجائزة في مؤشرات برنامج وازن.

وقال : إن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، وكذلك مستشفى الولادة والأطفال ببريدة فازا بالجائزة في فرع أفضل المشاريع التحسينية، كما فاز مستشفى المذنب وإدارة التمريض بالتجمع بالجائزة عن فرع المستشفيات المتميزة مع شركاء وازن.

وأضاف : أن البرنامج يهدف إلى توفير خارطة طريق لصُنّاع القرار على المستوى التنفيذي والتشغيلي لتحقيق وطن واعد ومجتمع حيوي ، منوهاً بأن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود التي يبذلها التجمع في مجال قياس أداء الأنظمة المالية، والعمليات التشغيلية الداخلية، ورضا المستفيدين من الخدمة، إضافة إلى قياس نمو وتطوير الكوادر البشرية.

وأكد تجمع القصيم الصحي اهتمامه برفع كفاءة الخدمات الصحية في جميع مكونات التجمع الصحي بصورة مستمرة وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمة، الذي بدوره ينعكس على تحقيق أعلى مؤشرات قياس الأداء وأفضل معايير ومتطلبات الجودة.