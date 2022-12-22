تجمع القصيم الصحي يختتم مشاركته الفعّالة في معرض”حياتك أمانة” بمعهد طيران القوات البرية

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اختتم تجمع القصيم الصحي أمس، مشاركته النوعية الفعّالة في فعاليات المعرض التوعوي “حياتك أمانة”، الذي أقيم لمدة أسبوع في معهد طيران القوات البرية بمنطقة القصيم، برعاية قائد معهد طيران القوات البرية اللواء طيار ركن تركي المطيري.

وجاءت مشاركة التجمع ممثلاً بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم بأربعة أركان وهي: (فحص الإيكو، والتوعية عن دوائك، والتغذية، والجلطات القلبية)، إضافة إلى توعية زوار المعرض بأهمية تأهيل القلب عن طريق الاهتمام بالأنشطة الرياضية وما بعد العمليات الجراحية والقسطرة، وضمن سلسلة حملة قلبك حياتك قامت الكوادر الطبية والطواقم الفنية التابعة للمركز بالكشف على 1200 حالة من الزوار والمشاركين في المعرض وتحويل 3 حالات منها: للمركز لاستكمال الفحوصات اللازمة.

وشارك مستشفى إرادة والصحة النفسية ببريدة بركن توعوي؛ لتسليط الضوء على أضرار المخدرات على صحفة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تنفيذ محاضرات توعوية عن المخدرات وعلامات التعاطي وكيفية الوقاية منها، وتحقيق المعرفة الواعية بخطورة المخدرات والعمل على حماية المجتمع منها، والتعريف بدور المستشفى والخدمات التي يقدمها للمرضى ونظام العلاج استفاد منها أكثر من 500 طالب وكادر عسكري بالمعهد.

ونفذ برنامج مكافحة التدخين بالتجمع ركنًا للتعريف بأضرار التبغ ودور عيادات الإقلاع عن التبغ، وشرح طريقة الإقلاع، بالتواصل مع الرقم 937 أو تطبيق صحتي، وإيضاح نظام منع التدخين داخل المنشآت العامة والخاصة الصادر بالمرسوم الملكي (56 /م ) لمنسوبي المعهد.

وزار قائد معهد طيران القوات البرية اللواء طيار ركن المطيري خلال جولته بالمعرض أركان تجمع القصيم الصحي المشاركة بالمعرض، وأعرب عن سروره بما شاهده من مستوى كفاءة الأداء وسعة الاطلاع والعمل بروح الفريق الواحد، مما كان له الأثر الإيجابي الملموس في نجاح معرض (حياتك أمانة)، مقدماً أجمل عبارات الشكر والتقدير والامتنان على مشاركة التجمع الفعالة في المعرض.