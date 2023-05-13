تجمع القصيم الصحي يخصص رقمًا لتقديم الاستشارات والمساعدة في علاج الإدمان

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خصص تجمع القصيم الصحي رقمًا لتقديم الاستشارات الطبية والمساعدة في تقديم العلاج لمدمني المخدرات ومتعاطيها، بالإضافة إلى تقديم النصح والإرشاد لذويهم بسرية تامة عبر الاتصال بالرقم ” 0501662614 ” المخصص لتقديم هذه الخدمة لراغبي المساعدة بالاتصال المباشر أو المحادثة من خلال تطبيق “الواتسآب”.

وأكد تجمع القصيم أن الخدمة المقدمة تستقبل استفسارات راغبي العلاج أو ذويهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويقدمها نخبة من استشاريي الطب النفسي وطب الإدمان بمركز إرادة والصحة النفسية بالقصيم، مشيرًا إلى أن بيانات المستفيد تخضع لسرية التامة وعدم الإفصاح عنها ولا يطلع عليها إلا الفريق الطبي المعالج، داعياً في الوقت ذاته كل موقع في براثن المخدرات بالمسارعة بطلب الاستشارة لمساعدته لأخذ العلاج اللازم.

كما يسعى تجمع القصيم الصحي إلى محاربة آفة المخدرات من خلال إطلاق العديد من الحملات التوعوية والتثقيفية في عدد من الميادين العامة والأسواق وطلبة المدراس والجامعات لتوعية النشء بما تسببه المخدرات من مشكلات صحية تؤثر على صحة المتعاطي البدنية والعقلية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.