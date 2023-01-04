تجمع القصيم الصحي يخصص عربة للتبرع بالدم لزوار معرض القصيم للكتاب

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خصص تجمع القصيم الصحي، عربة للتبرع بالدم لزوار معرض القصيم للكتاب في نسختة الرابعة، وذلك بهدف دعم وفرة فصائل الدم المختلفة وتعزيزها في بنوك الدم في مستشفيات المنطقة، وترسيخ ثقافة التبرع الطوعي لدى جميع شرائح المجتمع، والمساهمة في إنقاذ الأرواح.

وأكد تجمع القصيم الصحي أن خدمات عربة التبرع بالدم ستكون متاحة للجمهور طوال أيام المعرض من الساعة الثالثة وحتى الثامنة والنصف مساءً في مقر إقامة معرض القصيم للكتاب بساحة مركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة، داعياً مختلف أفراد المجتمع بجميع فئاتهم وشرائحهم إلى التفاعل مع الحملة والمبادرة إلى التبرع بالدم لصالح المرضى والمحتاجين، ولما لعملية التبرع بالدم من فوائد تنعكس بشكل إيجابي على صحة المتبرع ذاته.

وأشار إلى أن توفير عربة التبرع بالدم تأتي ضمن الأنشطة التوعوية والبرامج العلاجية التي يشارك بها التجمع في أيام المعرض، بالإضافة إلى تخصيص أركان أخرى تهدف إلى التوعية ونشر الثقافة الصحية وتعزيز مفاهيمها، لما لذلك من أهمية كبيرة في تغيير السلوكيات غير الصحية المؤثرة سلباً على حياة الإنسان والصحة العامة للمجتمع.