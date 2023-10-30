تجمع القصيم الصحي يشارك في ملتقى الصحة العالمي

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يشارك تجمع القصيم الصحي في فعاليات ملتقى الصحة العالمي الذي يقام في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “استثمر في الصحة”، خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر الجاري، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في القطاع الصحي، وبمشاركة 300 شركة محلية وعالمية متخصصة في مختلف المجالات الصحية ذات العلاقة يمثلون 29 دولة.

وتمثلت مشاركة التجمع في فعاليات الملتقى بإقامة ركن تعريفي ضمن جناح شركة الصحة القابضة في المعرض المصاحب للملتقى يستعرض من خلاله مبادراته النوعية لتعريف زوّار الفعاليات وروّاد الملتقى بأهم البرامج المنجزة وأبرز المبادرات النوعية التي ينفذها التجمع في القطاع الصحي لخدمة المستفيدين وتطوير أداء الممارسات الصحية بما يلبي احتياجات المراجعين، ويحقق أفضل درجات الرضا ضمن برنامج التحول الصحي ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبين التجمع أن الملتقى يهدف إلى الوصول لمجتمع حيوي يحقق صحة أفضل، بالإضافة إلى تعزيز مجالات الاستثمار في القطاع الصحي، ومواكبة مسيرة الابتكارات وصناعة التقنيات الطبية التي تسهم في رفع مستوى الصحة العامة.

ويستعرض الملتقى العديد من الابتكارات والمنتجات في عدد من المجالات الطبية والصحية منها “المستهلكات الرعاية الصحية والخدمات العامة، التصوير والتشخيص، البنية التحتية، معدات وأجهزة المختبرات، المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الأدوية والتغذية وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات”.

يذكر أن تجمع القصيم الصحي حقق المركز الثاني في مستوى الأفكار المتخصصة في مجال مبادرات الرعاية العاجلة ضمن معسكر الابتكار للتجمعات الصحية بالمملكة، وذلك خلال مشاركة التجمع في ورشة عمل “السرد القصصي الإبداعي”، التي أقيمت في مدينة الرياض، بالتعاون مع فريق الابتكار من شركة الصحة القابضة.