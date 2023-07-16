تجمع القصيم الصحي يطلق مبادرة “ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى”

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أطلق تجمع القصيم الصحي ممثلاً بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم -قسم الجودة وسلامة المرضى بالمركز- مبادرة توعوية نوعية جديدة تحت عنوان “ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى”، والتي تم الإعداد والتحضير لها والعمل عليها مسبقاً من خلال البدء في تنفيذ برنامج خاص لتدريب الكوادر الطبية والفنية وجميع الممارسين الصحيين بالمركز، وإلحاقهم بالدورات التوعوية وورش العمل التطبيقية حسب الخطة المرسومة في البرنامج التدريبي للمبادرة.

وأوضح التجمع أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى وعي العاملين بالمركز تجاه ثقافة سلامة المرضى، والمشاركة الفعالة بإرسال التقارير المختصة بسلامة المرضى (تقارير الحيود)، لافتاً إلى أن المبادرة تسعى كذلك إلى تعزيز سلامة المرضى بين الممارسين الصحيين في المركز ومناقشة الآليات والتوصيات اللازمة لضمان ثقافة إيجابية تنعكس على سلامة المرضى، بما يتماشى مع النسب المعيارية الدولية.

وأضاف تجمع القصيم الصحي أن مبادرة “ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى” تشتمل على عددٍ من الأهداف والغايات المهمة الرامية إلى التحسين المستمر للخدمة والقائم على التعلم من الأخطاء والأحداث الضارة الناجمة عن عدم مأمونية الرعاية، والتي تعتبر إحدى المسببات الرئيسة للوفاة والإعاقة حول العالم، والاستفادة من التجارب السابقة بصورة إيجابية، حيث تعتبر سلامة المرضى مرتكزاً أساسياً لتقديم خدمات صحية نوعية عالية الجودة تحقق أفضل مستويات الرضا لدى المستفيدين من الخدمة المقدمة لهم.