تجمع القصيم الصحي يعزز الوعي الصحي بمهرجان العقيلات لمزاد الإبل

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يشارك تجمع القصيم الصحي في فعاليات مهرجان العقيلات لمزاد الأبل، الذي يقام على طريق الرابط بين مدينة بريدة ومحافظة الأسياح، بحزمة متنوعة من البرامج والأنشطة الهادفة لتعزز جوانب الصحة العامة وترفع مستوى الوعي الصحي المجتمعي.

وأوضح التجمع أن مشاركته في المهرجان تتمثل بتخصيص ركن توعوي ووقائي يقدم برامج إرشادية تثقيفية متنوعة تستهدف زوار ومرتادي المهرجان والمشاركين فيه، لافتًا إلى أن فريق العمل المشارك في المهرجان يقدم العديد من الخدمات الصحية اللازمة كتسجيل العلامات الحيوية، والتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية.