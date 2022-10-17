تجمع القصيم الصحي يفعل حملة التوعية بسرطان الثدي بمحافظة الاسياح تحت شعار “القصيم وردية”

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فعّل تجمع القصيم الصحي حملة التوعية بسرطان الثدي تحت شعار “القصيم وردية” بمنتزه الأمير فيصل بن بندر بمحافظة الاسياح، تزامنًا مع حملة التوعية التي أطلقتها وزارة الصحة خلال شهر أكتوبر، ونفذها مستشفى الاسياح العام، بحضور المحافظ المهندس عبدالعزيز الحديثي، حيث احتوت على عدد من الاركان المتنوعة للتثقيف الصحي.

وتضمنت الفعالية عدة أركان منها ركن سرطان الثدي والأنفلونزا الموسمية والرضاعة الطبيعية والتغذية الصحية والعلاج الطبيعي والأشعة ومكافحة العدوى والورم الحليمي وركن أعرف أرقامك والحزام الناري ومشاركة فريق التطوع الصحي, كما شاركت أقسام الرعاية الصيدلية وتجربة المريض والخدمة الاجتماعية والتوعية الصحية والرعاية المنزلية ومكافحة العدوى وقسم التغذية والأشعة والعلاج الطبيعي والمراكز الصحية في عين بن فهيد والتنومة والخصيبة والجعلة بتفعيل هذه الأركان.

كما ضمت الأركان تفعيل اليوم العالمي للمسنين من قبل قسم الرعاية الصيدلية وتجربة المريض والخدمة الاجتماعية والرعاية المنزلية الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام إيماناً بأهمية هذه الفئة الغالية في المجتمع وتقديم الخدمات والرعاية الصحية الشاملة والبرامج الرعوية والتأهيلية لهم.

وجرى خلال تفعيل الأركان تقديم الاستشارات الطبية للزوار حول الأمراض المزمنة وخطورتها على صحة الفرد والمجتمع وتقديم الرعاية للمرضى وتعزيز دور الأسرة في معالجة ورعاية مرضى الأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها.