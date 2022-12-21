تجمع القصيم الصحي ينظم فعاليات ملتقى وازن الثالث تحت عنوان “نحو تحقيق استراتيجية التميز والإبداع”

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نظم تجمع القصيم الصحي أمس، فعاليات ملتقى وازن الثالث تحت عنوان ( وازن برؤية مشتركة نحو تحقيق استراتيجية التميز والإبداع ).

واستعرض الملتقى نجاحات ومنجزات برنامج وازن خلال الأعوام 2018 – 2022م، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور سلطان الشائع، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة الدكتور عبدالرحمن القحطاني، وعدد من القيادات الصحية في المملكة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستشفيات الدكتور فيصل الدهمشي أهمية البرنامج في إدارة المستشفيات واتخاذ القرارات وتجويد نوعية الخدمات الصحية على مستوى المنطقة والمملكة وتطويرها بشكل مستمر، لافتا إلى أن هناك تطلعات متزايدة لتضافر الجهود والعمل المشترك بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة بمختلف جوانبها التشريعية والتنفيذية والتشغيلية.

من جانبه أشار مشرف عام برنامج وازن الدكتور عبد اللطيف عقيفي أن البرنامج يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة وترجمة مبادرات برنامج التحول الصحي والمستهدفات الطموحة لرؤية 2030، والنهوض التنموي الشامل، مبيناً أن الملتقى سيسلط الضوء على الأهداف التي أنجزها برنامج وازن.

وتضمنت أجندة ملتقى وزان الثالث تقديم عروض لخمسة مشاريع تحسينية للمستشفيات في عدد من التجمعات الصحية والأبحاث العلمية المشاركة ، بالإضافة إلى تكريم المستشفيات المتميزة لعام 2022 واللجان المحكمة والفائزين بأفضل المشاريع التحسينية لعام 2022، وكذلك الفائزين في مسابقة الأبحاث العالمية ، واُختتم بعقد محاضرتين تناولت الأولى رحلة التميز من خلال بطاقة الأداء، والثانية على وزان وبطاقة التحول.

يُذكر أن برنامج وازن هو أحد بِرامج قياس المُؤشرات الاستراتيجيّة للمُستشفيات بوزارة الصحة السعودية ، والذي انطلقت رحلته في منتصف عام 2019م، ويهدف إلى تجويد ورفع مستوى الخدمات الصحيِّة المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة والوصول لنسب عالية في أداء المنشآت الصحية وبناء مجتمع حيوي.