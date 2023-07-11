تجمع القصيم الصحي يُطلق المرحلة الأولى من مشروع توسعة الطوارئ بمستشفى بريدة المركزي

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أطلق تجمع القصيم الصحي المرحلة الأولى من مشروع توسعة قسم الطوارئ في مستشفى بريدة المركزي، بعد تطويره وتوسعته ورفع طاقته الاستيعابية من 21 سريرًا إلى 38 سريرًا، وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، ودعمه بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمتخصصة.

وأوضح التجمع أن تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توسعة قسم الطوارئ بالمستشفى يأتي من منطلق حرص التجمع على تطوير كافة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، وتقديم خدمة طبية مميزة لهم بكل يسر وسهولة، وتخفيف الضغط الكبير على القسم وتقليل زمن الانتظار، إضافة إلى توفير البنية التحتية المناسبة للتعامل مع جميع الحالات الطبية والإسعافية وفق أعلى المستويات من الجودة والفاعلية وأحدث الإجراءات والسياسات والممارسات الصحية المتبعة بأسلوب منسق وفعّال.

ولفت تجمع القصيم إلى أن المشروع المبني على مساحة 2014 مترًا مربعًا مع إضافة وحدات وأقسام حيوية مهمة يحقق زيادة في خدمات الفرز البصري من 1 إلى 3 كاونترات، وغرف الفرز ( TRACK FAST) من 2 إلى 4 غرف، وزيادة عدد غرف العلامات الحيوية إلى 3 غرف روعي في تصميمها خصوصية المريض وسهولة وانسيابية الحركة وتوفير أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأضاف التجمع أن المشروع يهدف إلى ربط قسم الطوارئ بالمستشفى بشكل مباشر دون الحاجة بالمرور بقسم الأشعة، وإنشاء قسم متكامل لعزل الأمراض التنفسية يتم الدخول له من خارج قسم الطوارئ لتحقيق معايير مكافحة العدوى، بالإضافة إلى توفير غرفتي استراحة للأطقم الطبية، وتصميم صالة الملاحظة وصالة المنطقة الحمراء بشكل مفتوح؛ لتحقيق كفاءة التشغيل وسهولة تقديم الخدمات الطبية وتقليل هدر الوقت، وإنشاء منطقة إدارية متكاملة وفق الهوية الجديدة.