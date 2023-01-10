تجمع القصيم الصحي: 7 نصائح لتجنب مخاطر وسائل التدفئة في الشتاء

وجه تجمع القصيم الصحي، 7 نصائح لتجنب مخاطر استخدام وسائل التدفئة في فصل الشتاء ومنها المدفأة الكهربائية، ومن أبرز هذه النصائح التأكد من التوصيلات الكهربائية وعدم تركها على وضع التشغيل فترة طويلة.
وأوضح تجمع القصيم الصحي – عبر حسابه بموقع تويتر- أن أهم نصائح السلامة عند استخدام وسائل التدفئة، ما يلي:
ـ التأكد من التعليمات الخاصة بالمدفأة الكهربائية
ـ التأكد من نوع التيار الكهربائي المناسب.
ـ عدم استخدام التوصيلات الكهربائية الرديئة.
ـ عدم ترك المدفأة مدة طويلة على وضع التشغيل وخاصة وقت النوم.
ـ عدم استخدام المدفأة لتجفيف الملابس.
ـ يجب التهوية لمن يستخدم دفابات الغاز والتدفئة من خلال الفحم، وذلك لتجنب الاختناق أثناء النوم.
ـ الحذر من اقتراب الأطفال من وسائل التدفئة.