تجمع القصيم الصحي: 7 نصائح لتجنب مخاطر وسائل التدفئة في الشتاء

وجه تجمع القصيم الصحي، 7 نصائح لتجنب مخاطر استخدام وسائل التدفئة في فصل الشتاء ومنها المدفأة الكهربائية، ومن أبرز هذه النصائح التأكد من التوصيلات الكهربائية وعدم تركها على وضع التشغيل فترة طويلة.