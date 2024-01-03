تجمع المدينة الصحي يحصد جائزة “مكين” نظير جهوده في مكافحة التدخين

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حصل تجمع المدينة المنورة الصحي على المركز الأول بجائزة “مكين” التي يمنحها الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية، كأفضل جهة مقدمة لخدمات الإقلاع عن التدخين على مستوى الوطن العربي.

وتهدف جائزة “مكين” إلى دعم الجهود وتشجيع الإبداع والابتكار في مجال مكافحة التدخين، وتعدّ الجائزة الأولى من نوعها لمكافحة التدخين على مستوى المنطقة العربية، وإحدى مبادرات مظلة الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية.

يذكر أن الجائزة التي يتمّ إطلاقها سنوياً، للمؤسسات والأفراد الذين يشاركون بأفضل أنشطة أو إنجازات تدعم الحياة الصحية ومكافحة التدخين.