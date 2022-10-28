تجمع المدينة الصحي يطلق فعاليات ملتقى الوعي النفسي بمحافظة ينبع

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نظم النطاق الصحي الرابع بتجمع المدينة المنورة الصحي ممثلاً بمستشفى ينبع العام بالشراكة مع الغرفة التجارية بينبع وعمادة شوؤن الطلاب بجامعة طبية “ملتقى الوعي النفسي حق للجميع” مع نخبة من الأطباء والأخصائيين النفسيين بمشاركة 8 متحدثين متخصصين في ذات المجال وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي لتعزيز الصحة النفسية “الصحة النفسية أولوية عالمية”.

وتأتي مشاركة النطاق الصحي الرابع في اليوم العالمي للصحة النفسية انطلاقاً من أهدافه ورسالته نحو مجتمع المحافظة وحرصا منه على أن يكون المجتمع متعاوناً ومتكافلاً في جميع جوانب الحياة الصحية والنفسية والمادية والاجتماعية.

وبدأت جلسات الملتقى بورقة علمية عن “النفس والإضطرابات النفسية وأخرى بعنوان “الاشباع النفسي وتأثيره على الصحة النفسية” فيما تناول في جلسات الملتقى اليوم العالمي للصحة النفسية والذي يحتفل فيه كل عام لإذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية والذي يهدف إلى التثقيف النفسي لشريحة المجتمع والغرض من هذا اليوم هو إجراء مناقشات أكثر انفتاحا بشأن الأمراض النفسية تحت عنوان جلسات ملتقى الوعي النفسي حق للجميع.

وشهد الملتقى تنظيم جلسة حوارية بمشاركة عدد من الأكاديميين والاخصائيين في مجالات الصحة النفسية تناولت مفهوم الصحة النفسية وأثرها على صحة الفرد والمجتمع وتوضيح الفرق بين الاضطرابات النفسية والصحة النفسية والجانب الشرعي ودوره في تعزيز الصحة النفسية والذي يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية وتطبيقاتها والتأكيد على أهمية رفع جودة حياة الأفراد من خلال برامج تعزيز الصحة النفسية والتقليل من الوصمة المجتمعية للمرض النفسي وأهمية برامج الدعم النفسي بالإضافة إلى ردم الفجوة في خدمات الصحة النفسية.

كما شهد الملتقى أركان توعوية مميزة منها ركن إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة والتوعية الصحية بمستشفى ينبع العام وركن تعافى والتاهيل الشامل ومركز قمة التحدي لذوي الاحتياجات الخاصة والجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت” وركن نادي كلية العلوم الطبية التطبيقية بفرع جامعة طيبة بينبع وركن اطمئن وغيرها من الأركان التوعوية الأخرى.