قافلة استشارية تقدم الرعاية الصحية للمحافظات

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أطلق تجمع تبوك الصحي قافلة طبية إلى محافظتي الوجه وضباء بهدف تقديم الرعاية الصحية المتخصصة لسكان هذه المحافظات برفقة نخبة من الاستشاريين في مختلف التخصصات، وذلك لتفعيل عيادات مسائية ، وفحص للمرضى المنومين، وتقييم وضع الخدمات الصحية بتلك المحافظات وشملت هذه القافلة خدمه لأكثر من ٣٠٠ مريضا ومريضه.

وقال التجمع الصحي بتبوك بأن الهدف من هذه المبادرة للوقوف على المستشفيات الطرفية التابعة للتجمع الصحي وتقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين واتخاذ الإجراءات للازمة لتعزيز وتحسين الخدمات الطبية المتوفرة كذلك تفعيل العيادات المسائية وتدريب الكوادر الطبية في المستشفيات الطرفية وفحص المرضى المنومين في العنايات المركزة والحالات التي تحتاج لرعاية طبية.

وأشار التجمع الصحي بأن الفئة المستهدفة من هذه القافلة سكان المحافظات والمستشفيات كذلك الكوادر الطبية.

وأكد التجمع الصحي بأن الخطط المستقبلية تكرار تنظيم مثل هذه القوافل الطبية لباقي المحافظات وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية لأولئك الذين يجدون صعوبة في الوصول إليها بشكل منتظم كذلك سيتم زيادة عدد الفعاليات الصحية وورش العمل لتعزيز الوعي الصحي.