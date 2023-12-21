تجمع تبوك الصحي يطلق مبادرة “أنا معك”

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أطلق تجمع تبوك الصحي اليوم, مبادرة بعنوان “أنا معك” التي تنظمها الإدارة التنفيذية للجودة والسلامة “تجربة المريض” بحضور عدد من مسؤولي التجمع.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين تجربة المريض وتسهيل وصول المرضى والمراجعين لكافة الخدمات الصحية ومساعدتهم أثناء تنقلهم بالرحلات العلاجية بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية ودعمهم بالحصول على المعلومات الكافية من خلال فريق مبادرة “أنا معك”.

وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات المهمة التي يطلقها تجمع تبوك الصحي لتعزيز العلاقة بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية بالمستشفيات, وتستهدف جميع المستفيدين من خدمات المنشآت التابعة للتجمع.

وتم إطلاقها في مستشفى الولادة والاطفال بتبوك ومستشفى حقل العام وسيتم إطلاقها تباعاً في كل من مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى الملك خالد ومستشفى الوجه العام كمرحلة أولى وستشمل بإذن الله جميع مستشفيات المنطقة في المرحلة الثانية، مع التأكيد على أهمية المشاركة من خلال تعبئة الاستبيان الإلكتروني الذي يتم إرساله للمستفيدين عن طريق الرسائل النصية بعد زيارة المنشآت الصحية التابعة مما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لهم.