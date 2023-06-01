تجمع حفر الباطن الصحي يقيم ورشة عمل “إدارة المخاطر” لمنسوبيه

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أقام تجمع حفر الباطن الصحي اليوم الخميس ورشة عمل “إدارة المخاطر ” بمقر التجمع الصحي بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور تركي المقبل و عدد من منسوبي التجمع.

وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز الوعي بأهمية إدارة المخاطر ، وذلك من خلال شرح إدارة المخاطر وأهدافها وأهميتها، بالإضافة إلى تقديم نصائح وإرشادات حول كيفية التعامل مع المخاطر.

الجدير بالذكر أن مبنى تجمع حفر الباطن الصحي افتتح منتصف الشهر الماضي برعاية سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود وبحضور معالي وزير الصحة الاستاذ فهد الجلاجل ورئيس المجلس الاستشاري الأستاذ عصام المهيدب ورئيس شركة الصحة القابضة الأستاذ ناصر الحقباني وبحضور قيادات وزارة الصحة وشركة الصحة القابضة.