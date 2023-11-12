تجمع حفر الباطن الصحي ينفذ مبادرة “امش 30”

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نفذ تجمع حفر الباطن الصحي اليوم مبادرة ” امش 30 ” التي أطلقتها وزارة الصحة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة؛ بهدف رفع الوعي بنشر سلوك المشي وتعزيز الصحة البدنية وتحقيقاً لأحد أهداف برنامج جودة الحياة في تحسين نمط حياة الفرد.

وشهدت المبادرة التي انطلقت بمنتزه النهضة عصراً بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية، حضوراً كبيراً من الأهالي والمشاة والمهتمين بالصحة البدنية، كما تواجدت الفرق الطبية لعمل قياسات ضغط الدم وفحص السكر وتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية للمشاركين ورواد المنتزه.

الجدير بالذكر أن تجمع حفر الباطن الصحي فعّل مبادرة “امش 30” في مستشفيات المحافظة وعدد من المنتزهات؛ بهدف رفع معدل الوعي الصحي بأهمية رياضة المشي لأكبر عدد ممكن من الأهالي.