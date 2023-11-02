تجمع مكة الصحي يحصل على اعتماد إضافة ٤ مقار تدريبية جديدة لبرنامج الصيدلة السريرية

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حصل تجمع مكة المكرمة الصحي على اعتماد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لإضافة ٤ مقار جديدة لتدريب برنامج الصيدلة السريرية لمدة أربع سنوات لكل مقر.

وأوضح التجمع الصحي أن الاعتماد شمل كل من مستشفى النور التخصصي ، مستشفى الولادة والأطفال، مستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى حراء العام بالاضافة الى مقر مدينة الملك عبدالله الطبية المعتمد سابقاً.

وأبان التجمع الصحي أن الاعتماد جاء عقّب استيفاء معايير الاعتماد البرامجي من الهئية السعودية للتخصصات الصحية، وتقييم الاقسام المعنية لتكون مقرا للبرنامج التدريبي، حيث يعد هذا البرنامج ذا أهمية في تطوير الكوادر الطبية العاملة في الاقسام المعتمدة والرفع من كفاءتها ومهاراتها العملية.

وأضاف أن اعتماد المقار التدريبية يؤكد ما وصلت له المستشفيات الأعضاء من مستويات طبية متقدمة في المجال التدريبي، وما تتمتع به من إمكانات كبيرة وتوفر بيئة تعليمية وتدريبية جيدة، وتسهم في استقطاب الكفاءات الطبية السعودية بما ستوفره لهم من فرصة الارتقاء بالمهنة الطبية والصحية من خلال التدريب والتعليم الأكاديمي، إضافةً إلى العمل على استحداث البرامج التدريبية والتعليمية التي تمنح الكوادر الطبية والتمريضية خبرات تساعدها على التشخيص الدقيق والعلاج الأنسب لجميع الحالات المرضية.