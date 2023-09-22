تجمّع القصيم الصحي ومنشآته الصحية تتوشح الأخضر في يوم الوطن

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توشح مبنى مقر تجمّع القصيم الصحي وجميع منشآته الصحية بالمنطقة باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية، الذي يوافق يوم السبت 23 سبتمبر 2023م.

واكتست واجهات ومبنى التجمّع والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة له بالإضاءات الخضراء، وزينت بأعلام المملكة، والعبارات الوطنية، ابتهاجًا بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تحكي مسيرة حافلة بالإنجازات الكثيرة والمكتسبات العظيمة منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- مرورا بأبنائه البررة، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله-، الذي حول احلامنا إلى واقع نعيشه.

وفي هذه المناسبة الجليلة، رفع الرئيس التنفيذي لتجمّع القصيم الصحي المكلف سالم بن محمد الرشيد باسمه واسم كافة منسوبي التجمع خالص التهاني والمباركات القلبية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء، وللأسرة الملكية الكريمة والحكومة الرشيدة وعموم والشعب السعودي العظيم، معربين عن فخرنا واعتزانا بالانتماء إلى هذا الوطن الحبيب، سائلين الله جل في علاه أن يديم علينا ما تنعم به بلادنا الحبيبة من خير ورفاهية وأمان.