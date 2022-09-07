تجنبوا تناول هذه الأطعمة قبل الصعود إلى الطائرة

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يعد السفر تجربة شاقة ومتعبة من النواحي الجسدية والنفسية، ولابد من توفر وسائل للراحة الكافية في وسيلة النقل التي تستخدم للسفر. وتحاول شركات الطيران توفير وجبات خفيفة للمسافرين على متن الطائرة، إلا أن البعض يفضلون اصطحاب وجباتهم المفضلة خلال الرحلة.

وتفرض طبيعة الرحلات الجوية واكتظاظ الطائرة بالركاب تجنب تناول بعض الأطعمة قبل رحلات السفر، حيث يتعرض الجسم لاضطرابات عديدة نتيجة تبدلات ظروف الحرارة والطقس والرطوبة على متن الطائرة.وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي ينصح بالابتعاد عنها قبل الصعود على متن الطائرة لأنها تسبب انتفاخ البطن،

بحسب المصدر “..1- الفول2- الحمص3- البروكلي4- الكرنب5- العدس6- المشروبات الغازية7- مضغ اللبان8- الأطعمة المقلية9- الأطعمة الدهنيةولكن ماذا تتناول قبل السفر بالطائرة؟قبل كل شيء عليك بتناول كميات كبيرة من الماء،

ويفضل تناول الخضروات باستثناء المذكورة سابقاً، حيث تساعد على تليين المعدة، وتمنع حدوث الانتفاخ والغازات والاضطرابات الهضمية الأخرى.كما ينصح بتناول المشروبات العشبية بدلاً من الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، ومن أفضلها لتحسين عملية الهضم الشمر والنعناع والزنجبيل والبابونج، حيث تساعد هذه الأعشاب على التخفيف من الشعور بالغثيان، وتمنحك الشعور بالراحة والاسترخاء خلال الرحلة