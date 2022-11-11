تجّمع الأحساء الصحي يدشّن مبادرة صحتك 30

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دشّن تجمّع الأحساء الصحي أمس، مبادرة “صحتك 30” في ممشى أمانة الأحساء وأوضح التجمّع أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع أمانة الأحساء، وإدارة التعليم، ومكتب وزارة الرياضة بالأحساء، ونادي الفتح الرياضي، وعدد من الجمعيات، والقطاع الخاص، وتهدف إلى تحفيز فئات المجتمع على ممارسة رياضة المشي وجعلها عادة يومية لمدة 30 دقيقة؛ لما لها من فوائد تعود بالنفع على صحة الجسم والوقاية من الأمراض.

وأضاف التجمع أنه من المقرر تفعيل هذه المبادرة في عدد من الميادين العامة والحدائق والمتنزهات والمدارس والمجمعات التجارية للوصول إلى مجتمع صحي متكامل، مؤكداً أن رياضة المشي من أقل الأنشطة البدنية تكلفة وأبسطها وأسهلها ولا تتطلب أي معدات أو مهارات خاصة، كما أنها وسيلة لتحسين اللياقة البدنية والحفاظ على الصحة والحد من التوتر، كما يمكن ممارستها في أي وقت وفي أي مكان ولا تقتصر على عمر معين.