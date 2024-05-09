تحت رعاية أمير تبوك.. الأمير خالد بن سعود يطلق شارة البدء لـ ” رالي تبوك تويوتا 2024″

المناطق- تبوك

تحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرِ منطقة تبوك، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك اليوم، شارة البدء لسباق ” رالي تبوك تويوتا 2024″، ضمن الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الأتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية، ومشاركة أكثر من 90 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 13 دولة من مختلف دول العالم، على 35 سيارة، و 18 دراجة نارية، وثمان دراجات نارية رباعية العجلات “كواد”، وذلك بمقر مدينة الملك خالد الرياضية. وألقى الأمير خالد بن سلطان الفيصل كلمة رحب في مستهلها بسمو نائب أمير منطقة تبوك، وبالسائقين الدوليين والمحليين والفرق المشاركة في هذا الرالي قائلاً:” نلتقي مجدداً في حدث رياضي رفيع المستوى، يجمع الأبطال من كل أنحاء المملكة، والمنطقة والعالم، فقطاع رياضة المحركات السعودي شهد نمو باهراً في السنوات القليلة الماضية، بفضل التوجيهات الحكيمة، والدعم السخي من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة. مقدماً سموه الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ولسمو نائبه ، على ماحظي به السباق من دعم ومساندة لإنجاح هذا الرالي وتميزه. بعد ذلك أعلن سموه عن انطلاقة رالي تبوك تويوتا الدولي 2024، في نسخته الـثانية، واستعرضت أمام سمو نائب أمير منطقة تبوك وسمو رئيس مجلس إدارة الأتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية، سيارات السباق المشاركة على ساحة المدينة الرياضية.