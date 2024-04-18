تحت رعاية أمير منطقة مكة وبمتابعة نائبه.. انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة كن واعياً بمشاركة 10 من جامعات المنطقة

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تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل وبمتابعة نائبه صاحب السمو الملكي الامير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز انطلقت المرحلة الثانية لمبادرة كن واعياً بمشاركة 10 من جامعات المنطقة.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحصين المجتمع من آفة المخدرات وتعزيز الشراكة والتعاون بين إمارة المنطقة ومكافحة المخدرات والجامعات بالمنطقة، أيضاً رفع المستوى الوعي الأمني لدى الطلاب والطالبات للوقاية من جرائم المخدرات والاستفادة من الكوادر التعليمية والخبرات المؤهلة بالجامعات في تقديم المحاضرات والندوات العلمية.