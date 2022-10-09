تحت رعاية سمو أمير منطقة عسير انطلاق مؤتمر تأهيل إصابات الحبل الشوكي والشلل الدماغي بمستشفى أبها الخاص

المناطق – أبها

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – أميرمنطقة عسير – حفظه الله- وبحضور أكثر من 200 من المتخصصين والمهتمين انطلقت فعاليات مؤتمر إصابات الحبل الشوكي والشلل الدماغي التي ينظمها مستشفى أبها الخاص العالمي بمقره الجديد.

وافتتح المؤتمر ببكلمة للمدير التنفيذي للمستشفى الدكتور خالد الثميري الذي كشف خلالها عن افتتاح أول وأكبر مركز تأهيل طبي في منطقة عسير مشيراً إلى أن المركز الجديد سيساعد في إعادة تأهيل المرضى المصابين ممن لديهم إصابات في الحبل الشوكي نتيجة لحوادث السير أو في الدماغ أو نتيجة للجلطات الدماغية، لمن لديهم صعوبة في النطق كما يوفر خدمات متكاملة بما يتماشى مع رؤية و رسالة المستشفى بتوفير أحدث الأجهزة والخبرات العالمية والمحلية في مجال التأهيل الطبي.

وأضاف: كما يهدف المركز إلى مساعدة المرضى لاستعادة أعلى قدر من الاستقلالية والاعتماد على النفس في أنشتطهم اليومية وتشجيعهم على النشاط والحيوية، ومساعدتهم للتعافي والشفاء بإذن الله من هذه الإصابات بمختلف أنواعها، كما تطرق إلى النهضة الطبية في مختلف التخصصات والخبرات الطبية التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال نصف القرن الماضي ،فتم التركيز على الخدمات العلاجية دون التأهيلية، مضيفاً إن انطلاق هذا المؤتمر الطبي الأكبر من نوعه في منطقة عسير بوجود خبراء من مختلف مناطق المملكة يعتبر إضافة ونقلة نوعية لتقديم خدمات تاهيلية مميزة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من المرضى.

وأشار في معرض حديثه إلى أن فريق المركز يقدم تأهيلاً شاملاً لإصابات الحبل الشوكي في مراحله الأولية وعلى مدى الحياة عن طريق تنسيق الانتقال من مستوى لآخر من الرعاية الطبية للوصول إلى أعلى مستوى من التطور لتحسين حالة المرضى بالإضافة إلى وظائفهم النفسية والاجتماعية واندماجهم في المجتمع من جديد.

فيما ألقى رئيس المؤتمر الدكتور فيصل آل مبارك خلال فعاليات المؤتمر كلمة أشار فيها إلى أن إصابات الحبل الشوكي والشلل الدماغي تعتبر من أكثر الإصابات والأمراض انتشاراً؛ وفي مثل هذه الحالات يتطلب تعاون العديد من التخصصات المختلفة في التأهيل الطبي “كالطب الطبيعي والعلاج الوظيفي والطبيعي والتواصل والبلع والأطراف الصناعية وغيرها من التخصصات المساندة لتأهيل المرضى ومساعدتهم لاستعادة ما فقدوه من وظائفهم الجسدية أو على الأقل استعادة أكبر قدر ممكن منها والذي سيكون سبباً رئيسياً ومباشراً في رفع مستوى جودة حياتهم بإذن الله، والتي تعتبر واحدة من أهم أهداف رؤية المملكة 2030م.

لافتاً إلى أن مثل هذه الممارسات والتخصصات نادرة جداً ويجب أن تتم ممارستها بالشكل التكاملي في المملكة ولذلك سيكون للمؤتمر أهمية كبرى في التطوير في هذا المجال ومشاركة كل ما هو جديد من خلال تقديم أكثر من 30 محاضرة علمية وطبية لمختلف التخصصات ذات العلاقة بالاضافة إلى 8 ورش عمل سيتم إقامتها على هامش المؤتمر لممارسة وتطبيق كل جديد ونشره في كافة أرجاء المملكة؛ وذلك وفق أحدث ما توصل إليه العلم في علاج إصابات الحبل الشوكي والشلل الدماغي وأهم التقنيات العلاجية المستخدمة في علاج هذه الإصابات مع استضافة أصحاب الخبرة في هذا المجال لتقديم 15 ساعة تدريبية معتمدة من وزارة الصحة للممارسين الصحيين

ويتيح المؤتمر فرصة التسجيل للممارسين الصحيين للاستفادة من هذا المؤتمر حضورياً أو عن بعد.

وأختتم آل مبارك كلمته بالمؤتمر مشدداً على أهمية مثل هذه المؤتمرات في نشر الثقافة الطبية والوعي الصحي في المجتمع المحلي ،كما وجه الشكر والتقدير والأمتنان للحضور من المسؤولين والاستشاريين والأطباء وطواقم التمريض والممارسيين الصحيين والمتخصصين والمهتمين بمجال التأهيل من إصابات الحبل الشوكي والشلل الدماغي.