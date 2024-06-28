تحت رعاية نائب أمير مكة المكرمة.. انطلاق فعاليات موسم جدة 2024 بشعار “من جديد” بـ 4 مناطق ترفيهية

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حت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، انطلقت فعاليات “موسم جدة 2024” تحت شعار “من جديد”، عبر أربع مناطق ترفيهية رئيسية تشمل “سيتي ووك” و” Warner Bros” إلى جانب منطقتي “Imagine Monet” وحديقة الأمير ماجد.

وأعلنت إدارة موسم جدة عن افتتاح أولى مناطق الموسم؛ وهي سيتي ووك، و (Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story)، حيث يمكن حجز التذاكر لفعاليات الموسم عبر الموقع الإلكتروني (saudievents.sa) أو تطبيق (Saudi Events)، في أجواء استثنائية من أجواء الفرح والترفيه.

ويستثمر موسم جدة مقومات المدينة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية؛ بهدف تنويع الخيارات أمام الزوار، ضمن خارطة فعاليات متنوعة تشمل العروض الفنية والثقافية الحيّة، والأنشطة الترفيهية والرياضية والسياحية المبتكرة، فضلًا عن التجارب والمغامرات والألعاب الحركية والمهارية والتفاعلية، وكذلك عشرات المطاعم والمقاهي ومتاجر للتسوق.

ويتضمن الموسم مناطق خاصة، منها “سيتي ووك” الذي يحتضن تسع تجارب تفاعلية، وأكثر من 30 لعبة حركية، وما يزيد على 30 لعبة من ألعاب المهارات والأركيد، وعرض ثلاث مسرحيات عربية، حيث أضيفت له منطقتان جديدتان هما ليالي القاهرة والصين، إلى جانب المناطق التي تتمتع بتجارب متنوعة، مثل منطقة ببلي لاند، وقرية الرعب، ووندر وول، متروبوليتان، وفن لاند، والحديقة.

كما يتضمن الموسم منطقة (Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story)؛ التي تقام للمرة الأولى على مستوى المملكة العربية السعودية وتستقبل زوارها بدءاً من اليوم، وهي عبارة عن مزيج من الألعاب والعروض الترفيهية التي تُعد مرفقاً عائلياً بامتياز، ويجمع أكثر القصص والشخصيات شهرة في العالم تحت سقف واحد، تُسهم في صناعة ذكريات عائلية لا تُنسى. في حين ستقام عدد من الفعاليات في منطقتي “Imagine Monet” وحديقة الأمير ماجد، فضلاً عن الحفلات العالمية إلى جانب فعاليات أخرى تقام بالشراكة مع القطاع الخاص لتقدم المتعة والترفيه للزوار.

ويشهد موسم جدة، في الأيام القادمة، افتتاح مناطق ترفيهية جديدة ومناطق مفتوحة، تحمل لزوارها تجارب فريدة وألعاباً ممتعة وأنشطةً تناسب جميع الأعمار وكافة الفئات، وتتضمن تجارب وفعاليات متنوعة، مثل حديقة الحيوانات المغلقة، وحديقة الأمير ماجد، ومنطقة جدة البلد التاريخية.

وكانت مدينة جدة قد شهدت، مساء أمس الخميس، حفل افتتاح “موسم جدة 2024″، في “جدة آرت بروميناد” الواقع داخل واجهة جدة البحرية، بحضور العديد من الزوار من داخل المملكة العربية السعودية، والسياح القادمين إليها من الخارج، متضمناً عدداً من الفعاليات مثل عروض الدرونز، والألعاب النارية، والعروض المرئية والمتجولة، حيث يوفر موسم جدة فرصة لاكتشاف عروس البحر الأحمر بحُلة جديدة ومبتكرة، كوجهة سياحية.