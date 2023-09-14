تحت رعاية نائب أمير منطقة مكة المكرّمة: جامعة “المؤسس” تطلق الملتقى المهني الـ11 الأحد المقبل

المناطق _ متابعات

تطلق جامعة الملك عبدالعزيز الأحد المقبل “الملتقى المهني الحادي عشر” تحت شعار “جدير بالثقة”، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرّمة، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب والوقف العلمي بالجامعة، خلال الفترة 2-6 ربيع الأول 1445 الموافق 17-21 سبتمبر 2023، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

ويستهدف الملتقى الخريجين من مختلف التخصصات من جامعة الملك عبدالعزيز والجامعات السعودية وعموم أفراد المجتمع، ويضم الملتقى باقة متميزة من الفعاليات والبرامج والأنشطة النوعية، وهي تشمل معرض التوظيف وريادة الأعمال، ودورات تدريبية وورش عمل تطويرية، وبرنامج ناجحون “خبراء الخريجين”، كما يقدم استشارات مهنية متخصصة، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات وشراكات، وتستمر أنشطة الملتقى لمدة 5 أيام من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً.

وأوضحت رئيسة الجامعة المكلفة الأستاذة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم أنه انطلاقًا من رؤية المملكة الطموحة 2030 وما انبثق عنها من برامج؛ يأتي برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد أهم البرامج المستحدثة الهادفة إلى تطوير قدرات الشباب السعودي التي تمكنه من المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطوير مهارات المستقبل، واغتنام الفرص على المستويين المحلي والعالمي عبر منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل.

ويأتي الملتقى المهني كأحد أهم فعاليات الجامعة التي تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث أوضح عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد أن الجامعة حرصت منذ نشأتها على تمكين وتطوير طلابها وخريجيها بالشكل الأمثل لمواكبة سوق العمل، ضمن منظومة تعليمية وتدريبية وبحثية بهدف اكسابهم المهارات والمعارف اللازمة، مشيرًا إلى أن الملتقى يُعتبر من أهم الفعاليات السنوية التي تنظمها الجامعة لطلابها وخريجيها -ذكورًا وإناثًا- ولعموم أفراد المجتمع.