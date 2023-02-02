تحت 17 عامًا .. اتحاد القدم يعلن عن انطلاق معسكر الناشئات

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس عن تدشين المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا بقيادة المدربة الكرواتية ستيلا قوتال.
وانطلق أول معسكر لأخضر الناشئات تحت 17 عامًا، اليوم الخميس في الرياض، ويستمر حتى السبت المقبل 4 فبراير، فيما ينطلق المعسكر الثاني خلال الفترة من 9-11 من الشهر ذاته، وذلك استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
التدريب الأول
وأجرت ناشئات الأخضر حصتهن التدريبية الأولى تحت إشراف المدربة الكرواتية ستيلا قوتال والتي استدعت 28 لاعبة هن: بتول آل ناصر، رند الزهراني، ليليان الحربي، جنى المعجل، منيرة الغنام، فجر سعد، جنى سلامة، ماريا باغفار، لولوة موسى، نوف العطوي، هناء إسماعيل، ديمة شيخ، ديالا الصبان، سهير باطوق، ليان اليافعي، مجد العتيبي، مايا الزهراني، لمى الرميزان، فجر سقاف، بسمة الشنيفي، هيا آل الشيخ، لولو الجعويني، فاطمة منصور، حصة القباني، ليان صرصار، لولوة صالح، حلا الشدوخي وغدي العتيبي.
يُذكر أن قائمة لاعبات الأخضر في المعسكر تضم 6 لاعبات من الدوري الممتاز للسيدات، و5 لاعبات يشاركن في دوري الدرجة الأولى للسيدات، فيما توجد 13 لاعبة من مراكز التدريب الإقليمية من مختلف مناطق المملكة.
دعم سخي
من جانب آخر أشادت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية لمياء بنت إبراهيم بن بهيان بالطفرة التي يشهدها قطاع كرة القدم النسائية في المملكة والذي يحظى بدعم سخي من القيادة الرشيدة ومجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي، عالية الرشيد حرص الاتحاد السعودي على تسخير كل الإمكانات من أجل المضي قدمًا نحو تحقيق الإنجازات لكرة القدم النسائية في المستقبل القريب. كما ذكرت أنه تم تأسيس منتخب الناشئات بعد عدة مراحل من تجارب الأداء للاعبات القادمات من مراكز التدريب الإقليمية ودوري المدارس، وكذلك الوقوف على مستويات اللاعبات تحت 17 عامًا اللاتي يلعبن في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى للسيدات.