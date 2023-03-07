تحدد وقت تصفحهم يوميا.. خاصية جديدة من “تيك توك” لحماية الأطفال

المناطق_متابعات

أعلنت إدارة تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني “تيك توك”، عزمها إضافة خاصية جديدة تساعد الآباء على السيطرة على استخدام أطفالهم للتطبيق من خلال تحديد وقت تصفحه يومياً للمستخدمين حسب أعمارهم.

وقالت إن التطبيق سيتم ضبطه افتراضيا لكي يعرض شاشة لتحديد وقت التصفح للمراهقين، مع إضافة خصائص جديدة تساعد الآباء في السيطرة بشكل أكبر على استخدام أطفالهم للتطبيق.

وبحسب التطبيق، ستظهر شاشة التنبيه للوقت كل 60 دقيقة بشكل تلقائي أمام أي مستخدم يقل عمره عن 18 عاماً، موضحا أن هذه الشاشة الافتراضية لتحديد الوقت ستظهر بالنسبة للحسابات الجديدة أو القائمة التي لا تستخدم بالفعل هذه الأداة.

وأشار التطبيق إلى أنه يمكن للمستخدمين المراهقين تعطيل الخاصية، لكنهم إذا قاموا بتعطيلها لن يتمكنوا من تصفح التطبيق لأكثر من 100 دقيقة يومياً، كما سينصح التطبيق المستخدمين بإعداد شاشة يومية لتحديد وقت التصفح.

والخاصية الجديدة، تتضمن أيضا أن يضع التطبيق سقفاً زمنياً قدره 60 دقيقة للمستخدمين الأقل من 13 عاما، الذين يستخدمون الإصدار المخصص للصغار من التطبيق.