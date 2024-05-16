تحديثات بقواعد عمل الطائرات بدون طيار

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كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن عدد من التحديثات الجديدة للائحة التنفيذية رقم (107) الخاصة بعمليات الطائرات بدون طيار والتي تتضمن تمكين تشغيل الطائرات بدون طيار لمسافات تتجاوز المدى البصري وفي كافة الأوقات، وتمكين تشغيل طائرات بدون طيار بأوزان متعددة.

وتشمل التحديثات، استخدام التطبيقات المتقدمة للطائرات بدون دون طيار وبالتالي دعم الجهات المستفيدة بإمكانية استخدامها في تنفيذ أساليب تشغيلية حديثة ومواكبة التطورات في هذا المجال، مثل (دعم عمليات الاستغاثة والإنقاذ – الرش والتلقيح الزراعي – وغيرها من التطبيقات المتقدمة).

جاء ذلك في إطار ورشة عمل نظمها قطاع سلامة الطيران والاستدامة البيئية بعنوان “تمكين التطبيقات المتقدمة للطائرات بدون طيار” حول تحديثات اللائحة، بمشاركة عدد من المختصين بقطاع الطيران المدني، حيث تناولت الورشة عدة محاور هي التعريف بتحديثات اللائحة، وتوضيح دور المشغلين والمستفيدين في تطبيق معايير السلامة، والتطبيقات المتقدمة لاستخدامات الطائرات بدون طيار، إلى جانب مناقشة أساليب استيفاء متطلبات واشتراطات اللائحة.

وتهدف الورشة التي ستستمر في الانعقاد (عن بعد) لضمان الوصول إلى عدد أكبر من المشغلين والمستخدمين، إلى التعريف بالتحديثات الجديدة للائحة وأهم اشتراطاتها وإجراءات استيفاء متطلبات السلامة الواردة بها، بالإضافة إلى توضيح دور المشغلين للطائرات بدون طيار في تطبيق معايير السلامة.

ويأتي تنظيم مثل هذه الورش في إطار الجهود المستمرة للهيئة العامة للطيران المدني لتحديث اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران حسب البرنامج الوطني لسلامة الطيران، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران ويعزز من دورها كمُنظم لصناعة النقل الجوي في المملكة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتحقيقاً لاستراتيجية قطاع الطيران المدني لمواكبة رؤية السعودية 2030م، كما تأتي في إطار جهود الهيئة الاستباقية لاطلاع أصحاب المصلحة (المشغلين والمستفيدين) على كافة التحديثات والمتطلبات قبل إصدارها لضمان الاستعداد المناسب على استيفائها.