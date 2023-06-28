تحديد أوقات صلاة العيد بمدن المملكة

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوقات صلاة عيد الأضحى في مختلف مدن المملكة، والتي ستقام صباح اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت الوزارة أن صلاة العيد في مكة المكرمة ستكون في تمام الساعة الـ 5:56 صباحاً، وفي تمام الـ 5:50 صباحاً بالمدينة المنورة، فيما يُصلى العيد في الرياض في تمام الـ 5:21 صباحاً، وفي بريدة عند الساعة الـ 5:28 صباحاً، وفي نجران في تمام الساعة الـ 5:46 صباحاً.

وأضافت أن صلاة العيد في الدمام ستكون عند الساعة الـ 5:04 صباحاً، وفي أبها عند الـ 5:51 صباحاً، وفي تبوك عند الـ 5:53 صباحاً، وفي كل من حائل وسكاكا عند الـ 5:35 صباحاً، وفي عرعر عند الساعة الـ 5:29 صباحاً، وفي جازان عند الـ 5:54 صباحاً، وفي الباحة عند الـ 5:52 صباحاً.