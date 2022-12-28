تحديد مواعيد مواجهات كأس السوبر السعودي

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم 25 يناير المقبل موعدًا لمباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على أن يجرى النهائي 29 من الشهر ذاته على ملعب الملك فهد الدولي، حسبما أعلنه حساب البطولة الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس.

وتُلعب مباراة الهلال والفيحاء عند الـ 06:00 من مساء الأربعاء 25 يناير على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، فيما يواجه الاتحاد نظيره النصر في الـ 09:00 مساءً من اليوم ذاته على ملعب الملك فهد الدولي. ويجمع كأس السوبر السعودي، بنظامه الجديد، بطل كأس الملك ووصيفه، وبطل الدوري ووصيفه.

قرعة السوبر السعودي.. النصر في نهائي مبكر والهلال يصطدم بالفيحاء