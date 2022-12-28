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تحديد مواعيد مواجهات كأس السوبر السعودي

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 28 ديسمبر 2022 - 2:21 مساءً

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم 25 يناير المقبل موعدًا لمباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على أن يجرى النهائي 29 من الشهر ذاته على ملعب الملك فهد الدولي، حسبما أعلنه حساب البطولة الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس.

وتُلعب مباراة الهلال والفيحاء عند الـ 06:00 من مساء الأربعاء 25 يناير على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، فيما يواجه الاتحاد نظيره النصر في الـ 09:00 مساءً من اليوم ذاته على ملعب الملك فهد الدولي. ويجمع كأس السوبر السعودي، بنظامه الجديد، بطل كأس الملك ووصيفه، وبطل الدوري ووصيفه.

قرعة السوبر السعودي.. النصر في نهائي مبكر والهلال يصطدم بالفيحاء

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 28 ديسمبر 2022 - 2:21 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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