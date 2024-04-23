تحديد موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إن نهائي الكأس للموسم الحالي 2023-2024 بين مانشستر سيتي حامل اللقب ومانشستر يونايتد سينطلق في تمام الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي في نبأ سار للجماهير الزائرة التي تعاني في الأغلب من تأخر انطلاق المباريات.

وستقام المباراة النهائية في 25 مايو المقبل بين قطبي مانشستر – 200 ميل (321 كيلومتراً) شمال العاصمة- للعام الثاني على التوالي في استاد ويمبلي في لندن.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان “هذا الموعد تم الاتفاق عليه مع الناديين، والسلطات المحلية، وأعضاء المجموعة الاستشارية للسلامة والقنوات الناقلة”.

وتغلب سيتي، الذي فاز على يونايتد 2-1 ليفوز باللقب العام الماضي، على تشيلسي 1-صفر في قبل النهائي، بينما فرط يونايتد في تقدمه 3-صفر في آخر 20 دقيقة، قبل أن يتغلب في النهاية على كوفنتري سيتي بركلات الترجيح.