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أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممثلة بمركز ذكاء تحدي “إنترنت الأشياء 2023” جوائز تصل إلى مليون ريال.

ويهدف التحدي إلى دعم الابتكار وتطوير الحلول التقنية، وتحفيز رواد الأعمال، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز نمو سوق إنترنت الأشياء بالمملكة.

وبينت الهيئة، أن التحدي يستهدف رواد الأعمال المبتكرين، والخبراء في القطاعات التي تتبنى حلول وخدمات إنترنت الأشياء، إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن التحدي يتيح المشاركة من خلال مساراته التي تشمل الرياضة والرياضات الإلكترونية، والترفيه، والسياحة والآثار، إضافة إلى الزراعة والمياه، والنقل والخدمات اللوجستية.

يذكر أن التسجيل يتاح ابتداءً من اليوم، وحتى 11 أكتوبر المقبل، من خلال الرابط: