تحدي «الشطرنج»… نحو 100 لاعب ولاعبة يتنافسون في بوليفارد سيتي

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انطلقت مساء اليوم (الجمعة) منافسات بطولة الشطرنج التي تستضيفها مدينة الرياض في أرينا بوليفارد سيتي بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، والاتحاد السعودي للشطرنج، ضمن الفعاليات التي تقام كواحدة من سجل الأحداث لـ«تقويم الرياض».

ويشارك في هذه البطولة أكثر من 100 لاعب ولاعبة، يمثلون 21 دولة عربية، حيث تعدّ البطولة مصنفة من قِبل الاتحاد الدولي للشطرنج، وتُلعب منافسات البطولة بالنظام السويسري، الذي يعتمد على اللعب السريع، بوقت يبلغ 15 دقيقة لكل لاعب، و10 ثوانٍ مع كل نقلة، على أن يكون عدد الجولات في البطولة تسع جولات، خمس منها أقيمت اليوم، والأربع المتبقية ستلعب غداً (السبت)، اليوم الذي سيشهد ختام المنافسات وتتويج الفائزين.

وتبلغ جوائز البطولة 600 ألف ريال، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على جائزة تبلغ قيمتها 300 ألف ريال، في حين سيأخذ المركز الثاني مبلغ 200 ألف ريال، والمركز الثالث سيكون من نصيبه 100 ألف ريال، حيث سيتم تحديد الفائزين وفق ترتيب الحاصلين على أعلى نقاط بحسب الترتيب النهائي لكسر التعادل.