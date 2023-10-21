تحذيرات من أطعمة تسبب الإدمان

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حذّرت دراسة أجراها باحثون من جامعة “ميشيغان” الأمريكية، من الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات فائقة المعالجة نظراً لتسببها في حالة من الإدمان لا تقل خطورة عن المخدرات.

وجاءت هذه النتائج، وفقاً لدورية “BMJ” الطبية، بعد تحليل بيانات 281 دراسة من 36 دولة مختلفة، حيث وجد الباحثون أن 14% من البالغين و12% من الأطفال أظهروا علامات الإدمان على هذه الأطعمة الضارة بالصحة العامة.

وتحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون، ومنها المشروبات المحلاة والآيس كريم ورقائق البطاطس والمياه الغازية والدوناتس والحلويات والمخبوزات المملحة.