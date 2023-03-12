تحذيرات من “الأرصاد” بعواصف رعدية وأمطار غزيرة على 3 مناطق بينها مكة

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حذّر المركز الوطني للأرصاد من حالة عواصف رعدية وأمطار غزيرة تشهدها أجزاء من مناطق مكة المكرمة وجازان وحائل.

وأوضح المركز أن مدينتي رابغ وجدة بمنطقة مكة المكرمة ستشهدان حالة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة الـ 12 ظهراً.

وأضاف أن مدن الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد بمنطقة جازان، ستشهد حالة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ولفت إلى أن مدن الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق بمنطقة حائل، ستكون على موعد مع أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة الـ 9 مساءً.