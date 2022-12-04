تحذيرات من تناول البروكلي والتوت

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حذرت وكالة معايير الغذاء البريطانية من أن تناول البروكلي والتوت قد يتسبب بالإصابة بكوفيد-19.

فيروس كورونا

وكشفت اختبارات أجرتها الوكالة مؤخرًا أن فيروس كورونا يعيش لفترات أطول على الأطعمة ذات الأسطح غير المستوية مثل البروكلي والتوت، مقارنة مع الخضراوات والفواكه ذات القشرة الناعمة مثل التفاح.

لكن علماء الوكالة أكدوا بأن مخاطر تناول البروكلي والتوت على المستهلكين لا تزال منخفضة للغاية، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

اختبارات معملية

أظهرت الاختبارات المعملية الخاصة بوكالة معايير الغذاء البريطانية، أن فيروس سارس- كوفيد-2 رصد على العبوات والمواد الغذائية بما في ذلك الفاكهة والمشروبات المعبأة في زجاجات، والتي قد يضعها الناس في أفواههم دون طهي أو غسل.

وتباينت النتائج، حيث أظهرت معظم الأطعمة التي تم اختبارها انخفاضًا ملحوظًا في مستويات التلوث بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأولى.

أطعمة أخرى

وبالنسبة للفلفل والخبز واللحوم والأجبان، تم اكتشاف الفيروس المعدي لعدة أيام في ظل بعض الظروف. وكان الفيروس موجودًا أيضًا لعدة ساعات على سطح الكرواسان والمخبوزات المزينة بالشوكولاتة.

ولاحظ الخبراء أن الأطعمة الملوثة بالفيروس التاجي كانت بمستويات منخفضة، وستتطلب وقتًا قصيرًا للانخفاض إلى معدلات غير قابلة للكشف.

وأكد الخبراء أن ما توصلوا إليه من نتائج يعزز الحاجة إلى اتباع إرشادات صارمة بشأن الحفاظ على تدابير المناولة الصحية المناسبة وعرض الأطعمة غير المعبأة أو المغلفة.