تحذيرات من متحور جديد لـ كورونا خلال الشتاء

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بالرغم من أن العالم يتعافى حاليًا من فيروس كورونا، لكن أصدر مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الأمريكي، الطبيب أنتوني فاوتشي، تحذيرًا من ظهور متحور جديد من كوفيد-19 خلال فصل الشتاء المقبل.

متحور أخطر

وحسبما نقلت قناة “العربية”، قال فاوتشي خلال حديثه بمركز “يو إس سي أنينبيرج” للصحافة، إنه “علينا ألا نتفاجأ من ظهور متحور جديد أخطر من سابقيه، والذي قد يكون قادراً على تجاوز الاستجابة المناعية التي حصلنا عليها سواء كان ذلك من العدوى أو اللقاحات”.

لا تتخلوا عن الحذر

وأكد ضرورة عدم “التخلي عن الحذر”، لأن هناك دائمًا خطرًا من زيادة مخاطر انتشار العدوى بشكل طفيف في أشهر الشتاء، لافتًا إلى أنه لا يمكن القول بشكل قاطع إننا “انتهينا تماما من الوباء”.

انتشار بأمريكا

وأعاد الطبيب فاوتشي التذكير بصيف 2021 عندما شهدت الولايات المتحدة تراجعًا في بيانات كورونا، ولكن في الشتاء الماضي شهدنا ظهور متحور أوميكرون والذي عاد للانتشار بشكل كبير في أمريكا. وبحسب البيانات، فإن الإصابات بكورونا حول العالم يشكل متحور أوميكرون 81% منها.